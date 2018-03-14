Санкт-Петербург, 14 марта, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Дислоцированные в Ленинградской области подразделения войсковой разведки Западного военного округа (ЗВО) отработали вопросы ведения разведки на незнакомой местности. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Учения бойцов ЗВО

В учебных мероприятиях участвовало около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц техники.

Войсковые разведчики были внезапно подняты по тревоге, затем высажены с вертолетов в неизвестный район, где бойцам пришлось ориентироваться на незнакомой местности. Были отработаны вопросы ведения разведки в дневное и ночное время, организации питания и обустройства ночлега в зимних полевых условиях

«Разведчикам была поставлена задача обнаружить и уничтожить разведывательно-диверсионную группу условного противника. Сложность задачи заключалась в том, чтобы роль условного противника выполняло одно из разведывательных подразделений этого же соединения», — пояснили легенду учений в пресс-службе ЗВО.

В ходе учений активно применялся комплекс связи, разведки и управления «Стрелец», который отображает для командиров информацию о каждом бойце и условном противнике.

Тренировка прошла в рамках масштабных лагерных сборов войсковых разведчиков ЗВО, которые проходят на территории Ленинградской, Нижегородской, Московской, Воронежской и Курской областей.

Добавим, что в эти же дни около двух тысяч военнослужащих мотострелкового соединения ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, приступили к практической отработке навыков ведения боя в городских условиях.

Тренировки проходят на уникальном полигоне, имитирующем «жилую» и «административную» застройку. Оконные проемы зданий защищены мешками с песком, на улицах отрыты траншеи в полный профиль с ходами сообщения между зданиями, по периметру оборудованы окопы для танков, подходы к «городу» заминированы.

Тренировки по обучению ведения боя в городских условиях пройдут в дневное и ночное время суток в течение текущей недели. В ходе занятий военнослужащим также предстоит освоить навыки разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов.