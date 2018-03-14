Глендейл, США, 14 марта, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Городской совет американского города Глендейла единогласно проголосовал за переименование одной из улиц города в проспект Арцаха.

google.com/maps Глендейл

Как сообщается на странице Facebook офиса Ай Дата США (ANCA), соответствующее решение было принято по итогам голосования городского совета.

Отмечается, что решение было принято единогласно. Проспект Мэриленд, который расположен между улицами Вильсона и Гарварда будет переименован в честь Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Напомним, что делегация, возглавляемая президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, 12 марта прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки, город Вашингтон. Азербайджан направил ноту протеста в связи с визитом президента Нагорного Карабаха в США.