Новосибирск, 19 марта, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Проблемы сёл Новосибирской области могут стать показательным примером того, как безудержное перекачивание населения в города ведёт к обезлюживанию сельских населенных пунктов. О развитии этой тенденции пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Анна Алябьева ИА REGNUM Обветшавший деревенский дом

Областная столица, город Новосибирск, за семь лет с 2010 по 2017 выросла почти на 130 000 человек. В то же время с карты области исчезли 35 населенных пунктов. Причины ясны: отсутствие работы, детских садов, школ, социально-культурных объектов и даже отсутствие водо‑ и электроснабжения. Инфраструктура разрушается, люди бегут. Равнодушие местных властей приводит к тому, что средства, выделяемые на поддержку сёл, не могут решить проблему. Минсельхоз «не наделен полномочиями по обобщению и анализу информации в отношении бесследно исчезнувших сельских населенных пунктов на территории Новосибирской области, а также по принятию мер с целью недопущения их исчезновения».

Но так дела обстоят не везде. Там, где такого равнодушия не наблюдается, например, в Хакасии, сёла не исчезают, а значит, предотвратить катастрофу обезлюживания сельской местности — можно. Какие же средства могут помочь в этой задаче?

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