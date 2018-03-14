Москва, 14 марта, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе РСА Игорю Юргенсу провести эксперимент и оформить электронный полис ОСАГО автомобиля, зарегистрированного не в Москве или Московской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, соответствующие письма направлены парламентарием Набиуллиной и Юргенсу.

Pictures of Money Страховка ОСАГО

По мнению депутата, несмотря на заверения страховщиков, все еще проблематично оформить e-ОСАГО.

«Прошу вас рассмотреть возможность проведения совместного эксперимента. В присутствии официальных лиц Центрального банка как регулятора, а также представителей Российского союза автостраховщиков и средств массовой информации предлагаю в режиме онлайн попытаться получить полис ОСАГО на транспортное средство, зарегистрированное за пределами Москвы или Московской области. При этом несколько страховых компаний будут выбраны случайно и не получат заблаговременного уведомления о своем участии в мероприятии и точной дате его проведения», — говорится в документе.

Учитывая то, что ОСАГО является массовым социальным продуктом, а его наличие обязательно для управления транспортным средством, депутат считает данную ситуацию абсолютно недопустимой.

Читайте также: Названы регионы-лидеры по е-ОСАГО