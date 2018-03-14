Рыбинск, Ярославская область, 14 марта, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области переходят на светодиодное уличное освещение: до конца марта в центральной части города заменят 254 светильника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Администрация города Рыбинск В Рыбинске модернизируют уличное освещение

Теперь в центре города вместо натриевых светильников будут работать светодиодные. Перемены коснутся улиц Крестовой, Волжской набережной и створов этих улиц.

Как поясняют в администрации, массовая замена светильников проходит в рамках соглашения, достигнутого на уровне правительства области и города Рыбинска, пилотный проект реализуется без участия городского бюджета. Срок работы современных светодиодных светильников десять лет. Их эксплуатация позволит экономить бюджетные средства, которые город расходует на уличное освещение.

«Эксплуатация новых светильников приведёт к экономии электроэнергии. В современных условиях это важный показатель. Подсчеты показывают, что экономия по разным участкам дороги от 15 до 50%», — считает заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В настоящее время специалисты предприятия «Горэлектросеть» уже установили 60 светильников вдоль проезжей части Волжской набережной. Они визуально отличаются от старых натриевых: они плоской формы и светят белым светом. Это дает более качественную контрастную картину на проезжей части.

В порядке эксперимента будут установлены 254 светильника. Как считают в городской администрации, этого достаточно, чтобы оценить качество их работы, уровень освещенности и экономическую выгоду от их использования.