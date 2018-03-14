Углич, Ярославская область, 14 марта, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Жители Угличского района Ярославской области недовольны массовыми вырубками леса, в том числе на землях природного заказника «Верхне-Волжский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал угличский журналист Кирилл Воронин.

Кирилл Воронин Вырубки леса в Ярославской области «для собственных нужд граждан»

«Во время своего визита в Угличский район наш губернатор Дмитрий Миронов неосторожно бросил фразу: «Еще год назад факты незаконных вырубок были нормой, сегодня «черных лесорубов» в регионе практически нет». Ничего кроме горьких усмешек это утверждение губернатора у угличан, знакомых с реальным положением дел в лесах, не вызвало. Не берусь говорить за всю область, но в Угличском районе эту заразу — «чёрных лесорубов» до сих пор не извели как класс. Наоборот, при самом действенном попустительстве областного департамента Лесного хозяйства вчерашние лесные хулиганы обретают второе законное перерождение. Показательный пример с нашим многострадальным заказником Верхне-Волжским. Замечательный, по-шишкински прекрасный сосновый бор по рыбинскому направлению методично истребляется уже не первый год. Весь мыслимые и немыслимые попытки угличской общественности, средств массовой информации достучаться до правоохранительных органов о том, что уничтожается государственное достояние, разбиваются о непонятную стену», — рассказал журналист Кирилл Воронин.

Вырубки идут в районе деревни Модявино Угличского района. Одна из местных жительниц, возмущенная этим фактом, обратилась к президенту России. Из управления президента по вопросам обращений граждан письмо было переслано в департамент лесного хозяйства Ярославской области. Откуда жительнице ответили, что лес рубят местные жители «для собственных нужд», и от этого лесу — сплошная польза.

«В ходе осмотра установлено, что… на площади 17,6 га производится выборочная рубка спелых и перестойных насаждений. Лесозаготовительный работы осуществляются на основании договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд… Проведение выборочных рубок, при которых вырубается часть деревьев и кустарников, способствует улучшению санитарной и лесопатологической обстановки в лесном массиве… Проведение указанной рубки позволит обеспечить местное население древесиной для собственных нужд», — говорится в ответе департамента лесного хозяйства Ярославской области от 21 февраля 2018 года.

Согласно Лесному кодексу и региональному закону для строительства собственного жилья семья может заготовить до 100 кубометров древесины. Для этого нужно получить соответствующее разрешение. Закон запрещает перепродавать такую древесину. Местные жители уверены: заготовка «для собственных нужд» — только прикрытие.

«В последнее время у нас в районе процветает этот бизнес. У людей берут паспортные данные, оформляют документы, что якобы они заготавливают древесину для себя. Под этим видом идут сплошные вырубки леса для продажи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM журналист Кирилл Воронин.

Ранее жители района пытались воспрепятствовать разрушению расположенных в лесу курганных могильников XI века, но в ходе вырубки их практически уничтожили. После очередной попытки привлечь внимание к проблеме, на место пообещал выехать директор департамента лесного хозяйства Ярославской области. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.