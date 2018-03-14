Ярославль, 14 марта, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Очередное заседание общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, посвященное президентскому проекту «Безопасные качественные дороги», завершилось тем, что его покинул представитель движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Дороги Ярославля Заседание Совета

Тут недавно юбилей нашей встречи с мэром отмечали. И там, если кто не помнит, было принято решение включить участников группы в состав Общественного Совета при Департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля. Владимир Витальевич распоряжение дал, в департаменте все быстро оформили, а меня о нюансах не уведомили. И только сегодня выяснилось, что выпускников самаркандских техникумов не берут в общественный совет при Департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля. Даже если они их не заканчивали, а заканчивали расово верный Ярославский строительный техникум. Дескать, их переучивать нужно. Да, уровень образования в Узбекистане наверное не такой высокий, как в Ярославле, согласен», — с иронией пишет в группе «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Второй претензией к нему со стороны умудренных возрастом, опытом и регалиями членов Совета стали неоднократные публикации в СМИ, героем которых становился Абдуллаев:

Вы где-нибудь видели, чтоб писали про Тамарова или Размолодина? Каждая публикация якобы стоит по 62 тысячи рублей, которые либо оплатил я, либо неизвестное лицо. Так почти и сказали, признайся, мол, тебе скидка будет. Пришлось сказать правду, что статья была одна и никто не платил, но кого это волнует», — пишет Темур Абдуллаев.

Но последней каплей, по его словам, стало требование все публикации в группе «Дороги Ярославля» от имени Темура Абдуллаева подписывать как член общественного совета.

Я думаю, это не совсем правильно, потому что контент генерируется группой и принадлежит группе. Мне показалось, что членам Совета не хватает пиара, и они пытаются его получить за счет того, что я достаточно активно пишу в социальных сетях. Ну и в итоге я покинул Совет. При этом я остаюсь в группе «Дороги Ярославля», мы как работали, так и работаем. Я предполагал, что Совет станет хорошим инструментом в этой работе, так как там можно будет общаться с представителями ДГХ, какие-то вопросы узнавать. Но выяснилось, что Совет собирается раз в три-четыре месяца, и смысла это никакого не имеет, так как с директором ДГХ мы общаемся напрямую», — сказал Темур Абдуллаев корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, случившееся — это логическое завершение конфликта, который произошел еще осенью 2017 года. Тогда Виктор Тамаров ополчился на молодых коллег, обвинил их в «услужливости» и «холуизме» и потребовал исключить Темура Абдуллаева из Совета.