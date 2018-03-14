Грозный, 14 марта, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери накануне выборов президента России меньше всего выгодно самой России. В этом инциденте виден след тех, кто продолжает антироссийскую кампанию, развернутую на Западе. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, то, что какой-то «сенсационный негативный вброс о России» перед выборами появится, было ожидаемо. Странно то, как отметил Кадыров, что он оказался таким «абсурдным и безосновательным».

«Честно говоря, я в последнее время думал, какая же у них заготовка и где же она проклюнется. Но западные спецслужбы не стали долго мудрить, пошли по проторённой ранее дорожке. Помните, как они с ликованием делали видимость озабоченностью смертью Литвиненко и Березовского? Им периодически нужны ритуальные жертвы, чтобы постоянно в головах западных обывателей сохранять выдуманный образ России — бурого медведя», — заявил Кадыров на встрече с журналистами в Грозном.

По словам чеченского лидера, «нужно быть слишком ограниченным, чтобы настолько нелогичные выводы делать о причастности России» к отравлению бывшего сотрудника ГРУ. В канун выборов, тем более, много лет спустя после отъезда Скрипаля на Запад — зачем России это было нужно? По мнению Кадырова, ни в коем случае нельзя исключать вариант причастности к организации и совершению преступления каких-то третьих сил, которые «заинтересованы в осложнении отношений между Лондоном и Москвой».

«В любом случае, важно договориться о проведении объективного расследования, а не соревноваться в попытках очернения России», — подчеркнул Кадыров.

Читайте также: Путин прокомментировал «отравление» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Как сообщало ИА REGNUM, 66-летний Сергей Скрипаль, долгие годы работавший на британскую разведку, передавая сведения, составляющие государственную тайну, был арестован в 2004 году по обвинению в государственной измене. До 1999 года он служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Дослужившись до отставки в 2003 году, он перешел на работу в управление делами МИД России.

Осужденного за шпионаж Скрипаля в 2010 году помиловал президент Дмитрий Медведев. Бывшего сотрудника ГРУ обменяли на российских граждан, задержанных в США по обвинению в шпионаже. 5 марта 2018 года его нашли без сознания в парке города Солсбери. С ним была 33-летняя дочь. Власти Великобритании считают Россию причастной к отравлению Скрипаля.

Читайте также: Мэй: К отравлению Скрипаля причастна Россия