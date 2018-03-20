Салехард, 20 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Три региона России на президентских выборах показали явку выше 90%. В то же время за Владимира Путина показатель больше 90% отмечен во многих регионах России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Если говорить о явке, то выше всех она оказалась в Туве. Там на выборы пришли 93,66% избирателей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где явка составила 91,90%. На третьем — Чечня с 91,54%.

Отметим, также в пятёрку лидеров по явке вошёл Дагестан. Здесь на выборы пришли 87,50%. А на пятом месте Карачаево-Черкесская Республика с 87,12%.

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Если же говорить о конкретных результатах голосования по кандидатам на пост президента России, то в шести регионах за Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей. Несомненным лидером является Кабардино-Балкарская Республика, где этот показатель составляет 93,38%. На втором месте Республика Крым (92,16% избирателей). В Туве Владимиру Путину отдали голоса 91,98% граждан, а в Чечне — 91,44%.

В Дагестане за Владимира Путина проголосовали 90,73% избирателей. А в Севастополе этот показатель составил 90,2%.

Напомним, 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. На этот пост претендовали восемь человек. При явке 67,49% Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей. На втором месте Павел Грудинин, у которого 11,8% голосов, а на третьем Владимир Жириновский с 5,66%.

В основном выборы прошли без существенных нарушений. В то же время, как сообщила утром 19 марта глава ЦИК Элла Памфилова, на семи участках, которые расположены в Дагестане, Кемеровской области, Тюменской области и Подмосковье, из-за нарушений итоги голосования были признаны недействительными.

Голосование прошло открыто и честно. За ходом выборов следили 474,5 тыс. наблюдателей, 105 тыс. членов комиссий с правом совещательного голоса, 10,5 тыс представителей СМИ. Также на выборах работали 1 513 международных наблюдателей из 115 государств.

Владимир Путин принимает поздравления с победой. Его уже поздравили руководители стран дальнего и ближнего зарубежья, а также главы регионов России и общественные деятели.

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