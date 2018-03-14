Вашингтон, 14 марта, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего визита в Индию заявила, что проиграла президентские выборы из-за белых мужчин и женщин, сообщает 14 марта Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Белые женщины, по мнению Клинтон, виноваты в том, что они не могут выдержать давления со стороны своих белых мужей, которые принуждали их голосовать за Дональда Трампа.

«Мы плохо себя чувствуем рядом с белыми мужчинами и мы плохо себя чувствуем с белыми женами», — подчеркнула Клинтон.

«Частью этого является тот факт, что белые идентифицируют себя с Республиканской партией», — добавила Клинтон.

Бывший госсекретарь сделала из этого следующий вывод: если твой муж, твой сын или твой начальник голосуют за республиканцев, то ты испытываешь серьезное давление и подчиняешься их диктату.

Напомним, основным электоратом Республиканской партии США являются консервативно настроены жители страны, как правило это белые люди среднего и старшего возрастов. Демократов же поддерживают различные меньшинства, в частности чернокожие, гомосексуалисты, мигранты.