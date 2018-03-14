Хабаровск, 14 марта, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края употребляют в пищу слишком много макаронных и колбасных изделий, считает минздрав Хабаровского края. У жителей своя правда — они едят то, на что хватает доходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Цены на мясо в магазинах СПВ Ванино

Читайте также: Шок-цены: кто может позволить себе здоровое питание на Дальнем Востоке?

Питание жителей Хабаровского края по-прежнему можно расценивать, как несбалансированное. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора, подтвердив опасения минздрава.

Несмотря на то, что потребление тяжелых для здоровья продуктов — хлебных, картофеля, сахара — снижается, а потребление молока и овощей несколько подросло, здоровым питание жителей региона назвать сложно.

Жители Хабаровского края избыточно много, по данным ведомства, потребляют макаронных и колбасных изделий, круп и растительного масла при недостаточном потреблении фруктов, молока и молочных продуктов.

Правда, есть в исследовании Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и шокирующие выводы. Ведомство, например, пришло к выводу, что жители региона потребляют слишком много рыбы и слишком много мяса.

«Потребление рыбы и мяса превышает рекомендуемый объём потребления продуктов питания населением Российской Федерации. Мяса — в 1,1 раза больше, рыбы — в 1,4 раза. В 1,4 раза больше, чем средний россиянин хабаровчане едят картофеля», — сообщило ведомство.

Тут как раз все понятно. Во-первых, что считать мясом? Сосиски, колбасу, замороженные «в камень» окорочка кур — тоже ведь мясо. И тушёнка тоже — мясо. Но это совсем не то «мясо», которое приносит пользу организму.

«Вот, пенсию получили, закупаемся с дедом на месяц. Что берём? Вот, блок окорочков возьмём, макарон 10 килограммовый мешок, масла растительного. Наваги сахалинской возьмём, килограммов 5, пока есть. Фрукты? Берём, да, но немного — дорого. Яблоки вон по 150, груши 200, виноград по 300 рублей за кило. А мы пенсионеры. А за квартиру плати, свет, газ, телефон. Лекарства, опять же. Не до жиру. Мяса, да, всегда берём много, ну, как мяса — вон, окорочков. С базара мясо только по праздникам, там свинина по 550, говядина от 600 рублей за кило, не напокупаешься», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM семья пенсионеров в одном из магазинов свободного порта Ванино.

В Роспотребнадзоре подсчитали, что жители сельской местности в Хабаровском крае употребляют в пищу слишком много картофеля и хлебобулочных изделий — в 1,4 и 1,6 раза больше, чем горожане. Сахара и кондитерских изделий селяне едят в в 1,3 раза больше горожан. Правда, в сельской местности едят больше овощей.

Читайте также: Соцпомощь гражданам, находящимся за чертой бедности, выплачиваться не будет

От цен на рыбу в свободном порту Ванино, расположенном у самого берега моря в Хабаровском крае, можно впасть в затяжную депрессию. Килограмм замороженной горбуши — 250 рублей, кило минтая, который в былые времена покупали только кошкам — 125 рублей, кета свежемороженая — 350 рублей за кило, треска — 230, сёмга — 1000 рублей за килограмм. За килограмм мороженного палтуса нужно отдать 800 рублей, за кило филе хека — 360 рублей. Сезонная навага с Сахалина на рынке продается по 90 рублей за кило. В магазинах цена рыбки — уже 100−120 рублей.

За кило свиного окорока, замороженного и неизвестно, сколько раз дефростированного и сколько лет пролежавшего на складах, просят в магазинах от 316 до 360 рублей, за кило говядины — 495 рублей. Куриная грудка стоит 230 рублей, куриное бедро — 185.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления федеральных властей о необходимости введения здорового питания в России жители ДФО, в большинстве, встретили скептически. Здоровы, по определению, можно считать питание, в котором присутствуют только свежие продукты — свежее или охлажденное мясо, свежая и охлажденная рыба. А также — овощи, фрукты, растительные масла. Однако, в большинстве, жители региона не могут себе позволить такое питание — охлажденное мясо продается в основном в столичных супермаркетах, рыба в ДФО, включая исконно — рыбацкие регионы — «золотая», да и та мороженная, а фрукты и овощи стоят так дорого, что по карману далеко не всем.

Широко разрекламированное совместно российско-японское производство овощей в теплицах Хабаровска в рамках ТОР дало горожанам помидоры по цене от 216 до 462 рублей за кило и огурцы по цене от 168 рублей до 174. Такое здоровое питание по могут позволить себе единицы.

«На что денег хватает, то и едим», — говорят дальневосточники.

Дальний Восток продолжает серьёзно отставать от других регионов России по продолжительности жизни и печально лидирует по детской смертности.

Нездоровое питание как следствие бедности находит отражение в росте смертности в Хабаровском крае — она в 2017 году превысила рождаемость. Преимущественно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов пищеварения.

Читайте также: В Хабаровском крае в 2017 году смертность превысила рождаемость