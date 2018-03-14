Москва, 14 марта, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Рубль снова готовится к «холодам», уже 21 марта состоится заседание ФРС, в ходе которого будет повышена ставка на 0,25%, а ЦБ РФ планирует обратный маневр, что неминуемо спровоцирует переток капитала в доллары, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Новость о назначении экономиста Кадлоу новым советником Трампа несколько озадачила инвесторов, а смещение Тиллерсона и назначение на пост госсекретаря директора ЦРУ — М. Помпео 14 марта окажет дополнительное давление на глобальные рынки», — полагает эксперт.

В то же время, с одной стороны, поддержку отечественным индексам оказывают позитивные отчеты компаний, с другой — нарастает давление из-за снижения нефтяных котировок, а Европейский союз продлил санкции еще на полгода до 15 сентября в отношении 150 человек и 38 организаций.

«Нефть теряет позиции из-за отсутствия конструктива от конференции CERAweek, и из-за увеличения сделок по поставкам углеводородов из США к азиатским потребителям.

В Азии всегда умели торговаться, поэтому серьезных поставок по долгосрочным контрактам туда не ожидается, но возможность сбить цену на существующие договоренности уже помогает, поэтому сезон скидок там еще продолжается», — пояснил Ширяев.

Что касается санкций, то российский рынок их уже не воспринимает в качестве негативной новости, скорее позитивной, ведь конкуренты еще минимум на полгода будут отрезаны от российского рынка.

«Общая неопределенность и разнонаправленность по оценке валюты приведет к ее дрейфу к нижнему пределу коридора — 57 рублей за доллар.

Но ослабление отечественной валюты даже с помощью ЦБ, не сможет поддержать доллар даже в первом полугодии, слишком нестабильная ситуация в экономическом и политическом поле США», — считает эксперт.

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