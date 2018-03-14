Киев, 14 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Министерство образования и науки (МОН) Украины внедряет с 1 сентября 2018 года пилотный проект сведения в единый предмет несколько школьных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Школа. Физика

Согласно сообщению, МОН Украины предложил всем школьным учреждениям по желанию внедрить в программу 10 класса новый предмет «Естественные науки». Предмет заменит астрономию, биологию, географию, экономику, физику и химию. На данный момент МОН Украины подготовило четыре учебных программы, по которым могут обучаться дети.

Отмечается, что предмет «Естественные науки» является экспериментальным и может вводиться только в тех классах, где сдача экзаменов по естественным наукам не является обязательной.

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Напомним, в европейских учебных программах существует предмет «Science» («Естественные науки»), который заменяет ученикам физику, химию и биологию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МОН Украины предложило убрать из школьной программы произведения таких писателей, как Лев Толстой и Федор Достоевский. Их литературу предлагается заменить на якобы равноценную: «Убить пересмешника» Харпера Ли, «451 градус по Фаренгейту» Рея Бредбери и «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля.