Москва, 14 марта, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Военнослужащие Тихоокеанского флота РФ, несущие службу в отдалённых труднодоступных районах, уже проголосовали на выборах президента России. Уже досрочно проголосовали 80% военнослужащих ТОФ, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным на 14 марта, свои голоса за кандидатов на пост президента РФ уже отдали военнослужащие ТОФ на острове Врангеля, островах Курильской гряды, Сахалине и в самых отдаленных районах Камчатки.

Кроме того, представители теризбиркомов на вертолётах и автотранспортом повышенной проходимости посетили труднодоступные места прохождения службы тихоокеанцев.

Также они побывали на дальних маяках и подразделениях районов наблюдения ТОФ, на Чукотке и в Магаданской области.

Досрочное голосование в частях войск и сил ТОФ стартовало 25 февраля.

В военном ведомстве уточнили, что учитывая большие расстояния между районами, где несут службу военнослужащие Тихоокеанского флота РФ, продлится до 17 марта.

Читайте также: На выборах президента РФ досрочно проголосовали 4 тыс. военных

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, досрочно на выборах президента России проголосовали около 4 тысяч военнослужащих и гражданских.

Досрочно сделали свой выбор военнослужащие Вооруженных сил РФ, которые находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках и на островах.

Результаты досрочного голосования пока не озвучиваются. По закону результаты озвучивать нельзя до момента подсчета голосов в день основного голосования.

Читайте также: Минобороны РФ: проведению выборов-2018 в Сирии уделят особое внимание