Иркутск, 14 марта, 2018, 10:01 — ИА Регнум. К неутешительным выводам пришёл учёный-орнитолог Виталий Рябцев, исследуя хищных птиц в Иркутской области: лесные пожары, лесорубы и любители отдыха на природе практически изжили многие редкие виды пернатых. Между тем именно хищники являются для учёных-экологов общепризнанными биоиндикаторами. Эти птицы особенно чувствительны к любым изменениям среды обитания, одними из первых начинают сокращаться в числе, если «что-то пошло не так», сигнализируя тем самым разумным двуногим о неблагополучии в природе.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Исчезающие пернатые хищники Прибайкалья. Императорский орел (могильник)

«Это качество они на 100% проявили у нас в Иркутской области (Предбайкалье). В молодости я застал богатую фауну пернатых хищников, а главное — высокую их численность. Гнездовая группировка орлов Ольхона была поистине уникальной. И по плотности гнезд, и по доверчивости орлов, много веков считавшихся здесь священными птицами, к человеку. Ну, а численность всех хищников в целом была здесь одной из самых высоких в СССР (вероятно, могла уступать лишь Алтаю).

На моих глазах происходила деградация сообщества пернатых хищников. Особенно масштабной она была в последние 15−20 лет. Пример — почти полное вымирание ольхонских орлов. Теперь во многих субъектах РФ численность хищников много выше, чем в Предбайкалье, не говоря уже о странах Восточной Европы (пример — Словакия). Там хищники постепенно восстанавливались, у нас — быстро вымирали», — рассказал Виталий Рябцев.

О причинах этой проблемы он написал статью «Лесостепное Предбайкалье «рыночной эпохи» как среда обитания хищных птиц».

Отметим, что Виталий Рябцев — кандидат биологических наук и автор большого количества научных работ, выпустил несколько книг, является членом Международной рабочей группы по хищным птицам, членом Русского географического общества. Награжден грамотой Министерства природных ресурсов РФ за многолетний добросовестный труд. Говорит, что хищными птицами заинтересовался еще со школы, а учась на биолого-почвенном факультете Иркутского государственного университета, именно им посвятил свою дипломную работу, а четыре года спустя и кандидатскую диссертацию. Виталий Рябцев и по сей день по возможности продолжает наблюдения за любимыми птицами. Наблюдения эти показали, что из хищных птиц Предбайкалья наибольший урон рубки леса причиняют: в лесостепи орлу-могильнику, в северных районах — беркуту, орлану-белохвосту, скопе.

«Лесные пожары всегда оказывали влияние на природу Предбайкалья. Но c конца 1980-х годов масштабы этого бедствия нарастали. В отдельные годы (особенно в 2003-м) пожары и в тайге, и в лесостепи приобретали катастрофические масштабы. По официальным данным, за период с 2002 по 2011 год максимальные показатели выгоревшей лесной площади Иркутской области пришлись на 2003 год — 181 395 га и 2011 год — 141 872 га. Есть основания считать, что эти цифры многократно занижены», — пишет учёный.

По его оценке, всего, в 2003 и 2011 годах в области сгорало не по 140−180 тыс. га, а по 1−1,5 млн га лесов. Увы, но большинство одиночных крупных лиственниц, на которых селились орлы, теперь уничтожено огнём.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Исчезающие пернатые хищники Прибайкалья. Дербник с добычей (поползень)

«Дикая природа Предбайкалья понесла от природных пожаров огромные потери. Они стали важным фактором, негативно влияющим на биологическое разнообразие, на место обитания большинства видов птиц, занесённых в Красную книгу. Показателен тот факт, что все четыре участка моих стационарных наблюдений очень сильно пострадали от огня. На Тангутском стационаре верховые пожары уничтожили почти 90% леса (Хашкайский сосновый бор), в прошлом плотно заселённого могильником и балобаном.

На Сарминском стационаре сгорел сосновый лес на склоне хребта (гнездовые участки могильника, орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla). Огромные территории выгорели (у границы стационара) в ущелье реки Сарма (гнездовые участки беркута Aquila chrysaetos, малого перепелятника Accipiter gularis, скопы Pandion haliaetus). На стационаре в низовьях реки Иркут в конце 1990-х примерно 10% лесной площади погибло в результате верховых пожаров (сгорел гнездовой участок большого подорлика), ещё примерно 70% территории пострадало от низовых пожаров.

Стационар в пойме Ангары из-за постоянных травяных пожаров утратил почти 90% древесно-кустарниковой растительности, здесь перестали гнездиться луни (полевой, восточный болотный Circus aeruginosus spilonotus). Гнездясь на земле, луни особенно сильно страдают от огня. Прежде всего — полевой лунь. Повсеместные низовые лесные пожары, а также травяные, в мае — июне губят очень значительную часть гнёзд этого хищника, располагающихся в лесах и в пойменных зарослях. Гибнут кладки и птенцы», — отмечает Виталий Рябцев.

Но не только пожары — заготовки древесины наносят особенно большой урон могильнику. Из-за «чёрных лесорубов» в последние годы пострадали почти 14% гнездовых участков этого орла, находившихся под наблюдением автора.

«В 2015 году аномально низким был уровень воды на многих притоках озера Байкал, реки Ангары и верхнего течения Лены. Пересохли многие ручьи, пруды, озёра. Происходящие изменения климата, надо думать, не единственная причина. Очевидно, сказываются экологические последствия беспрецедентного уничтожения лесов в результате рубок и пожаров «рыночной эпохи». В лесах, ещё не уничтоженных рубками и пожарами, условия обитания животного мира более чем неблагоприятны», — заявляет учёный.

Увы, но и защищать бедных пернатых от двуногих хищников, выходит, некому. Иркутская областная охотинспекция в начале 2000-х годов была почти уничтожена, лишь в последние годы её штат понемногу растёт.

«Если в 2009 году насчитывалось 15 «государственных инспекторов, егерей в районах», то в 2014 году их стало 60, в 2015 — 77. И это — на область, имеющую площадь 767,9 тыс. км2. В 2013 году областной Службой по охране и использованию животного мира пресечено 2977 фактов нарушений законодательства. У нарушителей изъято 103 единицы огнестрельного оружия.

Хотя число «пресечённых фактов» в последние годы резко увеличилось (в 2009 году было всего 401), речь идёт лишь о «вершине айсберга». Вне федеральных ООПТ, на огромных территориях, лишённых реального охотничьего контроля, царит настоящая браконьерская вакханалия», — считает учёный Виталий Рябцев.

Также он отмечает, что никогда раньше у населения не было такого количества охотничьего (и пневматического) оружия, столько высокопроходимого транспорта (джипы, квадроциклы, снегоходы), лодок, катеров, даже — частных вертолётов.

«И всё это — на фоне катастрофического падения уровня законопослушности и общей культуры. Яркий штрих — гибель губернатора Иркутской области Игоря Есиповского в ночь с 9 (!) на 10 мая 2009 года. Вероятнее всего — в ходе охоты на медведя.

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Безнаказанность процветает и в данной сфере. Изъятое оружие возвращается владельцам после выплаты сравнительно небольшого штрафа. В результате всего вышесказанного хищные птицы Предбайкалья всё чаще попадают под выстрелы. Наибольший ущерб браконьерские выстрелы наносят всем видам орлов», — считает Виталий Рябцев.

На сокращении популяции пернатых хищников сказалось также улучшение благосостояния значительной части населения Иркутской области.

«Это обстоятельство имело следствием многократное увеличение числа частных автомобилей, включая джипы, а также снегоходов, квадроциклов, катеров. Беспрецедентно усилилась рекреационная нагрузка на берега Байкала, Братского водохранилища, на поймы рек.

Например, западное побережье озера Байкал в пределах Иркутской области в течение года посещает более 1 млн человек. Из-за рекреационных нагрузок и прежде всего фактора беспокойства особенно сильно пострадал байкальский остров Ольхон. Ему уже никогда не стать прежней «орлиной столицей». Все территории, где располагались гнездовые участки могильника и орлана-белохвоста и как минимум половина гнездовых участков беркута и филина, в настоящее время превратились в места массового отдыха», — отмечает учёный.

Напомним, Виталий Рябцев, так же как многие другие общественники, обеспокоен китайской экспансией на Прибайкальских и Байкальских территориях.