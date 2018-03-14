Москва, 14 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 14 марта прибудет в Крым, лично оценит ход строительства Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

European Space Agency Мост через Керченский пролив

«В ходе поездки В. Путин осмотрит Крымский мост, возведение которого началось в феврале 2016 г., — говорится в сообщении. — Это самый длинный мост в России и Европе, его протяжённость составит 19 км».

Кроме того, Путин осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016 г.

«Он (аэровокзальный комплекс) рассчитан на обслуживание 7 миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве Керченского моста было принято практически сразу после воссоединения Крыма с Россией. Мост соединит полуостров с Краснодарским краем и станет самым крупным в России.

Начало движения по мосту автомобилей запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на 2019 год.

Читайте также: Курорты Крыма будут развивать по краснодарскому опыту

А также: Ростуризм: с вводом Керченского моста турпоток в Крым возрастет существенно