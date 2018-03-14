Лондон, 14 марта, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Физик-теоретик Стивен Хокинг умер 13 марта 2018 года в возрасте 76 лет, об этом сообщила семья ученого.

Doug Wheller Стивен Хокинг

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», — сообщили в своем заявлении дети Хокинга Роберт, Тимоти и Люси.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В возрасте 21 года ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, что в дальнейшем привело к параличу и сказалось на всей жизни ученого. В 1985 году Хокинг серьезно заболел и перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

Несмотря на болезнь, ученый продолжил работу. Так, в 2007 году он совершил полёт в невесомости на специальном самолёте.

В 1962 году Хокинг окончил Оксфордский университет, а четыре года спустя получил докторскую степень, защитив диссертацию «Свойства расширяющихся вселенных». До 1973 года Хокинг преподавал теорию гравитации, гравитационную физику в родном университете, а в 1974 году был приглашен на работу в Калифорнийский технологический институт (США). Там он работал над вопросами общей теории относительности.

Спустя время Хокинг вернулся в Кембридж и продолжил научную деятельность на кафедре прикладной математики и теоретической физики. В период с 1979 по 2009 год ученый был лукасовским профессором математики. При этом он более 20 лет руководил группой, которая занималась теорией относительности и вопросами гравитации.

До дня своей смерти Хокинг был руководителем по исследованиям на кафедре. В 2007 году он основал Центр теоретической космологии при Кембриджском университете.

Основная специализация Хокинга — космология и квантовая гравитация. Он сумел добиться применения термодинамики к описанию чёрных дыр, а в 1975 году выдвинул теорию о том, что чёрные дыры «испаряются» за счёт радиации. Явление было названо именем самого ученого. В 2016 году Хокинг выдвинул гипотезу, предположив, что источником практически неограниченной энергии могут быть микроскопические черные дыры с огромной массой. Одновременно ученый стал одним из инициаторов проекта, в соответствии с которым к звездной системе альфа Центавра предполагалось отправить исследовательские мини-аппараты.

Длительное время Хокинг состоял в браке с Джейн Уайлд, на которой женился в 1965 году. В их семье родились сыновья Роберт (1967) и Тимоти (1979), а также дочь Люси (1970). Вместе с дочерью Хокинг выпустил книгу для детей «Джордж и тайны Вселенной». После 20 лет совместной жизни Стивен и Джейн развелись, но оставались друзьями.

Второй раз Хокинг женился на своей сиделке Элайн Мэйсон в 1995 году. Этот брак длился 11 лет, но также закончился разводом в 2006 году.

За свою научную деятельность Стивен Хокинг получил несколько наград: в 1982 году — орден Британской империи, в 1989-м — орден Кавалеров Почета, а также другие ордена и медали разных стран. Ученый являлся членом Лондонского королевского общества (1974) и Американской национальной академии наук, имел ряд почетных степеней.