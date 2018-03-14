Берлин, 14 марта, 2018, 08:19 — ИА Регнум. В Германии подходит к концу процесс формирования правительства — 14 марта в бундестаге состоится голосование по кандидатуре Ангелы Меркель в качестве федерального канцлера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель в очередной раз станет главой правительства, если в её пользу выскажется абсолютное большинство членов бундестага. Такой вариант крайне вероятен — 399 мест из 709 принадлежат в парламенте Христианско-демократическому союзу (ХДС), Христианско-социальному союзу (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), составляющими коалиционное правительство.

Прежде для выборов канцлера было достаточно первого тура. Кандидатуру канцлера предлагает парламентариям президент ФРГ, после чего депутаты высказываются в режиме тайного голосования.

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14 марта, по завершении голосования, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручит избранному канцлеру и членам нового правительства грамоты о назначении. Затем они принесут присягу в Бундестаге. С этого момента новое правительство официально приступит к работе.

Ангела Меркель руководит правительством Германии с 2005 года. Очередной срок, в случае переизбрания, станет для нее четвертым. С апреля 2000 года она является также председателем ХДС.

Парламентские выборы в Германии состоялись еще в сентябре 2017 года. С тех пор шел процесс формирования правительства, который завершился в начале марта — члены СДПГ согласились на создание нового коалиционного правительства, наибольший вес в котором имеет блок ХДС/ХСС.

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