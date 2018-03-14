Ростов-на-Дону, 14 марта, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону жильцы двухэтажного дома, расположенного в исторической части города-миллионника, устали от бездействия городской власти и пошли на крайние меры. С просьбой о помощи они обращаются к президенту России Владимиру Путину. Дело в том, что объект, у которого ещё в июле 2017 года обрушилась часть несущей стены, до сих пор не расселён, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Аварийный дом

За помощью к главе государства жильцы дома обратились от отчаяния — с каждым днём жизнь в квартирах представляет всё большую опасность. Но на это не обращают никакого внимания ни сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв, ни ростовский департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Зато скрыть проблему от глаз посторонних удалось за считаные часы.

«12 марта вечером мы повесили плакат и написали крик о помощи с надеждой привлечь общественность. Пока мы все были на работе, плакат сняли, а надпись на воротах закрасили. В этом случае администрация сработала очень оперативно», — поделились жильцы дома №34 на улице Серафимовича в социальных сетях.

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Стоит отметить, что часть несущей стены обрушилась не просто так. ЧП произошло 15 июля 2017 года после того, как на участке, расположенном по соседству с жилым домом, рабочие стали рыть котлован. Причём городской департамент архитектуры и градостроительства ранее отказал в выдаче разрешения на строительство и реконструкцию строения. Проверкой занялись прокуроры и следователи. О результатах инспекции ничего неизвестно.

К счастью, жильцов квартир оказавшегося под угрозой обрушения дома успели эвакуировать. Но в тот же день власти достаточно оперативно заявили, что конструкцию двухэтажного дома укрепят. Вместе с тем двухэтажный дом №34 на улице Серафимовича не был признан аварийным.

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В исторической части Ростова-на-Дону рухнул фасад дома

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в 2016 году активисты Общероссийского народного фронта заявляли, что власти Ростовской области не всегда признают объекты, опасные для проживания, аварийными. Жильцам приходится обивать пороги чиновничьих кабинетов, чтобы доказать непригодность объектов для проживания.

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