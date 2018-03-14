Кембридж, Великобритания, 14 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. На 77-м году ушел из жизни известный физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщил канал BBC со ссылкой на представителей семьи ученого.

Doug Wheller Стивен Хокинг

Стивен Хокинг скончался в своем доме в британском Кембридже в ночь на 14 марта.

«Он был великим ученым и необыкновенным человеком. Мы глубоко огорчены смертью нашего любимого отца», — сообщили дети Хокинга Роберт, Тим и Люси.

Несмотря на то, что с конца 60-х годов ученый был прикован к инвалидной коляске, он вел активную жизнь и занимался наукой. Врачи поставили ему диагноз «боковой амиотрофический склероз», который привел к полному параличу.

Хокинг общался с миром с помощью компьютера, управляя им мимической мышцей щеки. В сфере его научных интересов было возникновение мира в результате Большого взрыва и теория черных дыр.

Стивен Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии.