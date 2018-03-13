Тегеран, 14 марта, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Азербайджан и Иран могут превратиться в основной маршрут, соединяющий Азию и Африку с Северной Европой. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым 13 марта в Тегеране.

trend.az Хасан Роухани в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым

Он также отметил, что стороны уже сделали важные шаги в направлении развития сотрудничества в области транзитных перевозок.

Говоря о существующем сотрудничестве между двумя странами, иранский президент подчеркнул, что стороны наладили прочные связи в фармацевтической и автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Президент Ирана также призвал к продолжению обсуждений между официальными лицами двух стран относительно правового статуса Каспийского моря, а также касательно организации двустороннего экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отметил значительный рост объема инвестиций и товарооборота между двумя странами в последние годы.