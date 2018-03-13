Эр-Рияд, 13 марта, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии приняли национальную программу развития атомной энергетики, сообщает 13 марта МИД королевства в своем официальном микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В сообщении указано, что программа имеет исключительно мирные цели и будет соответствовать международным соглашениям.

Саудовская Аравия обязуется в организации своей атомной отрасли неукоснительно соблюдать принципы прозрачности и соответствовать стандартам ядерной безопасности, провозглашенным независимым регулятором.

Кроме того, королевство Саудовская Аравия обещает руководствоваться самыми высокими стандартами утилизации радиоактивных отходов.

Королевство уже объявило тендер на строительство первой в стране атомной станции из двух энергоблоков.

Сообщается, что контракт на строительство АЭС должен быть подписан не позднее декабря 2018 года. В тендере принимает участие российская компания «Росатом».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2018 года власти Ирана заявили о намерении в ближайшее время начать проектирование корабельных атомных энергетических установок.