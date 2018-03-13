Москва, 13 марта, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Ультиматум, поставленный России премьер-министром Британии Терезой Мэй, свидетельствует о том, что внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства возглавляют люди, не имеющие никакого понятия о внешней политике и дипломатии, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

Мария Захарова напомнила, что речь идет об отношениях двух ядерных держав и ультиматумы здесь неуместны.

По мнению официального представителя МИД РФ, после того что сообщил 1 марта президент Путин в послании Федеральному собранию, «ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: я даю России 24 часа».

«Кому это они 24 часа дают?» — риторически спросила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, построили всю свою карьеру на популизме… для них нормально выйти и начать пугать», — подчеркнула представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и дала российским властям 24 часа на объяснения, пригрозив «более серьезными ответными мерами».