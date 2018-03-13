Москва, 13 марта, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Ни одно из СМИ Великобритании не будет работать на территории России, если британское правительство закроет телеканал RT, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Council.gov.ru Мария Захарова

Это заявление было сделано в эфире телеканала «Россия-1».

"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — сказала Мария Захарова.

Напомним, члены британского парламента настаивают на закрытии телеканала RT в Великобритании, так как британские власти продолжают обвинять Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств причастности российского государства к этому происшествию, власти Великобритании угрожают некими «решительными мерами» в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта глава МИД России Сергей Лавров настоятельно рекомендовал британскому правительству вернуться к адекватным формам дипломатического общения.