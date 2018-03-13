Захарова: Британские СМИ выдворят из России, если Лондон закроет RT
Москва, 13 марта, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Ни одно из СМИ Великобритании не будет работать на территории России, если британское правительство закроет телеканал RT, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Это заявление было сделано в эфире телеканала «Россия-1».
"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», — сказала Мария Захарова.
Напомним, члены британского парламента настаивают на закрытии телеканала RT в Великобритании, так как британские власти продолжают обвинять Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств причастности российского государства к этому происшествию, власти Великобритании угрожают некими «решительными мерами» в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта глава МИД России Сергей Лавров настоятельно рекомендовал британскому правительству вернуться к адекватным формам дипломатического общения.