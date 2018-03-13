Екатеринбург, 13 марта, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге одной из обсуждаемых 13 марта тем стало качество питания в медицинских учреждениях. На что жаловались пациенты и как прокомментировали жалобы на питание городские чиновники — в материале ИА REGNUM.

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Ранее к депутату Госдумы Андрею Альшевских обратились с жалобой на некачественное питание в городской клинической больнице №6. Один из граждан сообщил ему о том, что утром кормят кашей на воде, в обед дают пустой суп и «непонятную массу» на второе, а на ужин — снова каша на воде.

«Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве», — процитировал Альшевских жалобу на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, он обратился в Роспотребнадзор и просил проверить жалобу. Сегодня, 13 марта, опубликовал на своей странице скан официального ответа. Из документа следует, что изложенные в жалобе факты подтвердились.

Примечательно, что в ответе ведомства не говорится, какие именно нарушения были выявлены проверяющими. В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга тоже не стали об этом особо распространяться. Но заверили журналистов в том, что все нарушения уже устранены.

При этом в ведомстве отметили, что питание в больнице не обязательно должно быть вкусным. Как цитирует ответ горздрава издание «Новый День», оно может отличаться от вкусовых привычек пациента. По словам чиновников, лечебное питание назначается врачом и является одним из элементов лечения.

Проблему питания в лечебных учреждениях активно обсуждают на форумах и в соцсетях. Некоторые граждане не исключают, что лечебное питание действительно имеет место быть, и не исключено, что с ним и связан скудный больничный рацион. Впрочем, другие отмечают, что дело, скорее всего, не в назначениях врачей, а в уровне финансирования.

Добавим, жалобы на скудное больничное питание в регионе слышны не первый год. Проблема актуальна для всей России. Некоторые граждане даже заявляют, что местами без передач выжить в больнице весьма проблематично. Также выручает то, что практически в каждой больнице есть буфет.

Впрочем, есть и положительные отзывы. В некоторых больницах Урала качество питания наоборот, не вызывает нареканий у пациентов.

Отметим, нормы лечебного питания были утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 июня 2013 года за номером 395н. Как следует из приложения к документу, абсолютно при всех перечисленных диетах предусмотрено определённое количество свежих фруктов. Также ни при одной из указанных в приложении диет не запрещены творог, говядина, кисломолочные напитки, молоко, сливочное масло.

Судя по отзывам из некоторых больниц, таких продуктов питания пациенты не видят. Возможно, проблемы действительно в финансировании. Если же не в нём, то, видимо, вопросы о том, куда девается еда, должны быть адресованы ответственным сотрудникам.