Вашингтон, 13 марта, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп-младший в очередной раз оказался в центре внимания пользователей Twitter. Бизнесмена высмеяли за фотографию, сделанную на кондитерской фабрике — из-за неудачного ракурса создаётся впечатление, что у него берет интервью огромный шоколадный заяц.

Скриншот страницы Twitter Andrew Rush Шоколадный заяц взял интервью у Трампа-младшего

Снимок выложил в своём Twitter фотограф и редактор издания Pittsburgh Post-Gazette Эндрю Раш, коллега которого брал интервью у Трампа-младшего и «спрятался» за зайца. В дополнение к фотографии Раш написал:

«Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике».

Запись вызвала большой интерес у пользователей. Менее чем за сутки она набрала порядка 19 тыс. лайков и 5 тыс. ретвитов. Пользователей рассмешил снимок с Трампом-младшим, часть из них отмечают, что давно так не смеялись.

«Какая замечательная фотография! Заставляет меня смеяться всё громче», — Джуди.

Некоторым пользователям фотография напомнила различные видео и фильмы ужасов, в которых ожившие игрушки и гигантские зайцы нападают на людей. Пользователь Twitter Маргарита и вовсе предположила, что интервью у Трампа-младшего брал не шоколадный заяц, а президент Украины Пётр Порошенко в шоколаде.

«Может, это не шоколадный кролик, а Порошенко в шоколаде?» — пишет она.

Некоторые пользователи сочли, что фото Трампа-младшего с шоколадным зайцев — это очередной повод для издевательства.

«Хотя его окружают гигантские шоколадные зайцы, он всё еще не самый умный в комнате», — пишет Кен О.

По мнению пользователя jere, интервью Трама-младшего с шоколадным зайцем — вполне нормальное событие, учитывая то, что происходит в стране во время президентства Дональда Трампа.

«Шоколадный заяц, интервьюирующий Трампа-младшего — это самое нормальное из того, что произошло во время президентства Трампа», — пишет jere.

На запись отреагировал и сам Дональд Трамп-младший. В своём Twitter он поделился с подписчиками постом Раша и прокомментировал:

«Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и впоследствии был вкусным».

На днях сын президента США также стал объектом для насмешек. В своём Twitter он опубликовал кадр фейковой новости телеканала CNN, в которой сообщается, что Дональд Трамп встретился с капитаном российской подлодки, который к тому же является двойным агентом британской разведки. При этом на фотографии был изображён актёр Шон Коннери. Трамп-младший попросил подписчиков разъяснить, настоящая ли это новость.

Снимок, на котором изображен Дональд Трамп и Шон Коннери, был сделан в 2006 году. А кадры, которые якобы доказывают шпионское прошлое актёра, взяты из фильма о Джеймсе Бонде и картины «Охота за «Красным Октябрём», в которой Коннери исполнил роль командира советской подлодки. Пользователей Twitter повеселил тот факт, что Трамп-младший не смог распознать фейковую новость, и назвали его глупым. Тем не менее не все подписчики иронически отреагировали на просьбу бизнесмена и объяснили ему, что CNN нередко распространяет фейковые новости.