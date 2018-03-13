Москва, 13 марта, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Новейший российский ледокол из состава Северного флота «Илья Муромец» будет участвовать в российско-норвежских учениях «Баренц-2018», сообщил 13 марта начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Mil.ru Ледокол из состава Северного флота «Илья Муромец»

Российско-норвежские учения «Баренц-2018», главной составляющей которых будут вопросы поисково-спасательных операций, состоятся в мае 2018 года в Баренцевом море.

Российский Северный флот в ходе этих учений задействует спасательное буксирное судно «Алтай», самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС. Для новейшего российского ледокола «Илья Муромец» и его экипажа эти учения станут первыми.

Учения «Баренц-2018» сил поисково-спасательного обеспечения с октября 1995 года ежегодно проводятся Россией и Норвегией в Арктическом регионе. В ходе учений будут отработаны поиск, спасение и эвакуация членов экипажей кораблей и летательных аппаратов, а также устранение последствий разлива нефти на морской акватории.

Как сообщало ИА REGNUM, ледокол «Илья Муромец» стал первым за 45 лет ледоколом, построенным в интересах Военно-морского флота России. В июне 2016 года ледокол был спущен на воду для производства достроечных работ.

Ледокол «Илья Муромец» — однопалубное многофункциональное судно, предназначенное для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Высокоманевренное судно сочетает возможности морского буксира, ледокола и патрульного корабля.