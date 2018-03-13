В одном из многоэтажных домов Петербурга взорвался бытовой газ
Санкт-Петербург, 13 марта, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в многоэтажном здании на проспекте Народного Ополчения произошел хлопок газа, который привел к частичному обрушению панельных перекрытий. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.
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Взрыв в жилом доме в Петербурге (фото группы «ДТП и ЧП»)
Сообщается, что стены здания рухнули на уровне восьмого и девятого этажей, также частично обрушились панельные перекрытия между этими этажами.
Местные жители сообщают, что перед обрушением слышали сильный хлопок.
По предварительной информации, речь идёт о взрыве бытового газа.
Данные о жертвах или пострадавших не поступали.