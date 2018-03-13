Санкт-Петербург, 13 марта, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в многоэтажном здании на проспекте Народного Ополчения произошел хлопок газа, который привел к частичному обрушению панельных перекрытий. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Https://vk.com/spb_today Взрыв в жилом доме в Петербурге (фото группы «ДТП и ЧП»)

Сообщается, что стены здания рухнули на уровне восьмого и девятого этажей, также частично обрушились панельные перекрытия между этими этажами.

Местные жители сообщают, что перед обрушением слышали сильный хлопок.

По предварительной информации, речь идёт о взрыве бытового газа.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.