Москва, 13 марта, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал объявленные президентом США Дональдом Трампом кадровые перестановки в госдепартаменте и ЦРУ.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Майк Помпео — первый человек из правоконсервативной «Тea Party» («Партии чаепития»), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов. Крайне правые республиканцы будут в восторге», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп 13 марта сообщил, что Рекс Тиллерсон покинет должность госсекретаря США, а его место займет нынешний глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

В свою очередь, на освободившийся пост директора ЦРУ будет назначена Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

Для назначения обе кандидатуры должны будет утверждены Сенатом США.