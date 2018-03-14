Киев, 14 марта, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, последовавшее за переговорами с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии, содержало в себе критику проекта «Северный поток — 2» и утверждение о независимости Польши от российского газа. Может ли это мнение оказать сколь-нибудь существенное влияние на решение по «Северному потоку — 2», пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладчик Solitaire

Развитие поставок российских энергоносителей в Европу стратегически продумано так, что к 2020 году у любого внешнего игрока, включая США, исчезнет возможность шантажировать Москву газовой проблематикой. Даже проект СП-2 не подпадает под американские санкции, а начало работы газопровода «Сила Сибири» в 2019 году сделает позицию России на газовом рынке еще на порядок устойчивее. А вот украинское направление ждет, судя по всему, существенное переформатирование. Под шумок конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза» на Украине начат процесс перевода принадлежащих государству транспортных сетей в частное пользование.

Частник, которым, скорее всего, станет миланский бизнес Сильвио Берлускони, быстро избавится от непрофильных активов и убыточных маршрутов. Украину ждет дегазификация.

Читайте подробности: Политические сектанты Восточной Европы против «Северного потока-2»

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