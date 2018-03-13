Ярославль, 13 марта, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов изменил состав градостроительного совета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Заседание градосовета Ярославля

Из градостроительного совета был выведен председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов, два уволенных чиновника, а также заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов. Интересно, что Юрий Аврутов не знал, что является членом совета.

Меня на этот совет никогда не звали. Я даже не знал, что я в нем состою. Последний раз на нем был, когда обсуждали судьбу камней из фундамента Успенского собора. И то меня позвала не мэрия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

В новый состав совета вошли депутаты муниципалитета Дмитрий Волончунас, Сергей Калинин, Сергей Смоленский, а также депутат облдумы Роман Фомичев, советник мэра города Ярославля по вопросам архитектуры и развития территорий города Ярославля на общественных началах Илья Клягин, ряд чиновников мэрии во главе с заместителем градоначальника Ярославля Алексеем Тороповым.

Помимо них в совет вошла эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Мария Стовичек. Об этом она узнала от корреспондента ИА REGNUM.

«Еще не видела обязанности и возможностей члена совета. Не знаю на что я смогу повлиять. Но надеюсь, что смогу сделать что-то полезное для Ярославля. Я сейчас являюсь членом градостроительного совета Углича и, по возможности, помогаю им по разным вопросам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Мария Стовичек.

Градостроительный совет в Ярославле был создан решением мэра города Владимира Слепцова в 2017 году.