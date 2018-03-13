Калуга, 13 марта, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта, в Калуге состоялось заседание общественной комиссии по присвоению муниципальных почётных званий под председательством главы городского самоуправления областного центра Александра Иванова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Торжественное открытие доски Почёта «Дела и люди» состоится 1 мая

В работе комиссии приняли участие депутаты Городской думы Калуги, руководители подразделений Городской управы и представители общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания были рассмотрены кандидатуры для занесения на муниципальную доску Почёта «Дела и люди», присвоение званий «Заслуженный работник города Калуги» и «Почётный гражданин города Калуги». На доску Почёта будут имена занесены двадцать калужан, звание заслуженный работник города Калуги планируется присвоить тридцати семи кандидатам.

Звание «Почётный гражданин города Калуги» было рекомендовано присвоить Михаилу Краснопивцеву, участнику Великой Отечественной войны, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии. Полк под командованием Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил Петрович погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у д. Вышнее Мосальского района Калужской области.

Комиссией было принято решение рекомендовать Городской думе утвердить предложенные кандидатуры.

«Все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами, это люди, многие годы работавшие на благо Калуги, заслужившие уважение своих коллег и внёсшие значительный вклад в развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленности, бизнеса, строительства и многих других отраслей, важных для нашего города, среди кандидатов также есть представители рабочих династий, уже несколько поколений трудящихся на калужских предприятиях, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Комиссией также было принято решение присвоить звание «Почётный гражданин города Калуги» Михаилу Краснопивцеву, освобождавшему наш город и павшему на Калужской земле. За последние годы было многое сделано для увековечения памяти наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и воинов, участвовавших в освобождении Калуги. В честь Михаила Краснопивцева названа одна из калужских улиц, уверен, что мои коллеги единогласно поддержат предложение присвоить ему почётное звание».

Рекомендованные комиссией кандидатуры будут рассмотрены на заседаниях комитетов и затем утверждены Городской думой. Торжественное открытие доски Почёта «Дела и люди» традиционно состоится 1 мая 2018 года, дипломы заслуженным работникам будут вручены в ходе празднования Дня города.