Ленинградская область, 13 марта, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Ленинградская область в 2018 году передаст на федеральный уровень автомобильные дороги «Магистральная» («Северное полукольцо») и «Архангельский тракт» («Лодейное поле — Вытегра»). Трасса «Северное полукольцо» вместе с «Южным полукольцом» (А-120, «бетонка») в обозримом будущем может стать второй кольцевой дорогой вокруг Санкт-Петербурга.

Lenobl.ru Дорога в Ленобласти

«Решение о смене собственника обусловлено изменением статуса и растущей интенсивностью движения автомобилей», — пояснили причину смены статуса дорог в пресс-службе правительства Ленобласти.

Как отмечается, «Северное полукольцо», чья протяженность составляет 122 км, станет «перемычкой» между трассами А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-21 «Кола» и разгрузит транспортные потоки в Ленинградской области.

«Передача дороги будет способствовать началу предпроектных проработок по возможному соединению Северного и Южного полуколец с последующим возможным объединением в одну дорогу», — подтвердили перспективу КАД-2 областные власти.

В свою очередь, дорога «Лодейное поле — Вытегра», протяженностью 116 км, является частью маршрута, соединяющего Санкт-Петербург и Архангельскую область в обход Вологды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года глава Минтранса Максим Соколов говорил о том, что рассматривается возможность создания второй КАД вокруг Петербурга, но реализация этих планов может начаться только после 2020 года. Основой для КАД-2 станет существующая с советских времен трасса А-120, так называемая «бетонка».

"И в перспективе те участки кольцевой автодороги, «бетонки», мы принимаем в федеральную собственность именно с этой целью. Чтобы заранее, пока трафик на кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга не достиг запредельных параметров, выводить транзит на большое кольцо вокруг Санкт-Петербурга», — цитировало ТАСС слова Максима Соколова.

Как отметили сегодня в областном правительстве, предприятие «Ленавтодор» уже передало весь пакет документов по обеим дорогам в федеральные органы власти. В 2017 году федеральными трассами в Ленинградской области стали две региональные дороги: «Выборг — Светогорск» и «Обход Пикалево».