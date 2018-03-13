Севастополь, 13 марта, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В 2018 году все площадки социальных объектов, строящихся в Севастополе в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года», оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом 13 марта сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников во время отчёта перед депутатами Заксобрания о работе местного правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Экскаватор в Севастополе

«Я дал поручение установить камеры видеонаблюдения, чтобы все в режиме онлайн смогли на сайте правительства наблюдать за строительством», — сообщил Дмитрий Овсянников.

Напомним, он также сегодня сообщил, что в 2017 году за счёт средств ФЦП в городе было построено и введено в эксплуатацию 16 социально важных объектов.

«Эффективность использования средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ, составила 87,5%», — сообщил депутатам губернатор.

Он также обратил внимание, что на 2018 год заключены контракты на строительство ещё 13 соцобъектов.

«По итогам 2017 года Севастополь занял 23-е место в стране по уровню жизни. Рост численности населения увеличился на 7,7 тысячи человек», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных телеграмм-каналов, депутаты из группы Алексея Чалого подготовили для губернатора множество вопросов. Однако в правительстве выразили надежду, что парламентарии не будут накалять обстановку накануне визита президента РФ Владимира Путина — он запланирован на 14 марта.

«Если говорить об отчёте, то это просто много букв и цифр, не подбитых под выполнение задач стратегии Севастополя до 2030 года. Интересно, читал ли этот документ сам Овсянников. Потому что присланный заранее в Закс отчёт сильно разнится с публичными заявлениями губернатора и его свиты. Например, правительство хвалило себя в СМИ за трехпроцентный промышленный рост в 2017, а в отчете — минус 11%», — отмечают наблюдатели, утверждая, что многое из написанного расходится с тем, что декларируется.