Краснокамск, Пермский край, 13 марта, 2018, 16:43 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края в детском саду № 13 вновь ЧП — воспитанники совершили побег. Две девочки после прогулки не зашли вместе с группой в здание, а побежали за территорию дошкольного образовательного учреждения, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Как отметили в минобре Прикамья, ведомству известно о ЧП. Воспитанниц хватились сразу же. Воспитатель обнаружила, что не хватает двух детей и тут же начались поиски. Девочек нашли быстро, они не смогли далеко уйти. Когда у воспитанниц поинтересовались причиной их поведения, то оказалось, что дети решили проверить воспитателя на внимательность.

В саду проблема с ограждением. Одна калитка не закрывается. После побегов детей вопросом укреплением забора займутся плотно.

Примечательно, что это уже второй побег с начала месяца. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из этого же детского сада 7 марта сбежали две пятилетние девочки. Дети успели уйти достаточно далеко. Девочек, идущих по трассе, обнаружила женщина. Она и отвезла воспитанниц в полицию. Тогда по результатам проверки воспитателя отстранили от работы.

Отец одной из девочек заявил, что, скорее всего, будет судиться и доказывать, что воспитатели проявили халатность, сообщает 59.ru. Родители девочек, которые совершили побег сегодня, 13 марта, не намерены подавать заявление в полицию. Взрослые планируют провести с дочерьми профилактические беседы о том, что уходить самостоятельно за пределы детского сада нельзя.