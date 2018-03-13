Москва, 13 марта, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Чистый отток капитала из России за январь-февраль 2018 года составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные 13 марта обнародовала пресс-служба Банка России.

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«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил $9,8 млрд ($4,4 млрд в январе-феврале 2017 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой показатель «связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов».

Напомним, чистый отток капитала из России за 2017 год, по оценке Банка России, составил $31,3 млрд, что оказалось в 1,6 раза больше чем годом ранее.

При этом в базовом сценарии Банка России на минувший год с заложенной в него ценой на нефть $53 баррель прогнозировался отток капитала на уровне $29 млрд.

Основным источником чистого вывоза капитала в 2017 году регулятор назвал операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.