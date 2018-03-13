Вашингтон, 13 марта, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначении на его пост директора ЦРУ Майка Помпео, сообщает 13 марта издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Серьезное изменение в команде Трампа произошло на фоне деликатных переговоров с Северной Кореей. Решение, как отмечает издание, было принято еще в прошлую пятницу, когда Трамп попросил Тиллерсона «отойти в сторону», при этом дипломат прервал запланированную на понедельник поездку в Африку и вернулся в Вашингтон.

Вместо Помпео на пост директора ЦРУ придет Джина Хаспел, нынешний заместитель руководителя разведки. В своем заявлении Трамп похвалил Помпео и Хаспел за службу.

«Я горжусь тем, что назначил директора центрального разведывательного управления Майка Помпео нашим новым госсекретарем», — сказал Трамп.

«Джина Хаспел, заместитель директора ЦРУ, будет назначена на пост заместителя директора Помпео, и она станет первым в истории женщиной-руководителем ЦРУ, исторической вехой. Майк и Джина работали вместе уже более года и развили большое взаимное уважение», — пояснил Трамп перестановки на центральных постах.

Трамп также похвалил и Тиллерсона: «За последние четырнадцать месяцев было многое сделано, и я желаю ему и его семье всего доброго».