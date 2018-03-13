Ярославль, 13 марта, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров не видит смысла в ручном пересчете голосов на участках, где применяются КОИБы, на выборах 18 марта. Об этом Захаров рассказал на пресс-конференции 13 марта.

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Журналисты спросили, как он относится к инициативе ярославских коммунистов по обязательному ручному пересчету голосов. Региональное отделение партии готовит обращение в Центризбирком о таком пересчете именно в Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд партий и кандидатов усомнились в корректности работы комплексов после выборов в муниципалитет Ярославля 10 сентября.

«Невозможно пересчитать бюллетени на 5% избирательных участков, так как это не предусмотрено законом. Пересчитывать просто так, без каких либо нарушений бессмысленно. Перечень случаев, когда это производится, прописан в законе. Это компетенция участковых избирательных комиссий. На любых выборах на 1−2 участках комиссии принимают такое решение, например, если зажевало бюллетень», — сказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, решение о ручном пересчете может принять Центризбирком. Воробьев хочет, чтобы областная комиссия обратилась туда с такой инициативой, чтобы снять сомнения в корректности результатов волеизъявления в Ярославле и Рыбинске.

По мнению Олега Захарова, КОИБы в Ярославле работают нормально. Как рассказал он на пресс-конференции, машины были протестированы в присутствии международных наблюдателей, и сомнений в их работе не возникло.