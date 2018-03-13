Москва, 13 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин в Крыму

Так, российский лидер посетит Краснодарский край, Крым и Севастополь. В ходе поездки глава государства также посетит строящийся Крымский мост и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Путин планирует совершить поездку в Крым, где завершится его предвыборное турне по городам России. Планируется, что 14 марта он выступит на митинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Владимир Путин прибыл в Краснодар, где выступил на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, а также ознакомился с работой Национального центра зерна им. Лукьяненко.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. За высший пост будут бороться восемь кандидатов:

• Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

• Павел Грудинин (КПРФ);

• Владимир Жириновский (ЛДПР);

• Владимир Путин (самовыдвиженец);

• Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

• Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

• Борис Титов (Партия Роста);

• Григорий Явлинский («Яблоко»).