Москва, 13 марта, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Великобританию в покушении на Сергея Скрипаля — парламенту страны следовало бы «спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию».

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила о «весьма вероятной» причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в начале прошлой недели госпитализировали в Солсбери, и потребовала от Москвы объяснений.

«Вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии. Это совершенно очевидно. Более того: история и с Литвиненко, и с Березовским еще раз это подтверждает», — сказал Володин журналистам.

По мнению спикера Госдумы, «парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью».

"Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило», — отметил он.

Также Володин не исключил принятие Госдумой специального заявления из-за выдвигаемых британской стороной обвинений после получения «дополнительной информации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России Сергей Скрипаль был признан виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы, однако был обменен на российских сотрудников спецслужб, арестованных в США.