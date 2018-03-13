Ярославль, 13 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. 13 марта на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству областной думы депутаты припомнили региональным чиновникам «транспортный коллапс», который произошел в городе 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Дороги Ярославля Транспортный коллапс в Ярославле

В частности, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас потребовал от ответственных лиц впредь тренироваться по ночам:

«Говорят, что сейчас регулируются светофоры на Московском проспекте под «зеленый поток». Скажите, под какую скорость это делается? Я, например, по проспекту Фрунзе летом езжу каждый день, с мая по ноябрь. Со скоростью 90−100 км. в час идешь — укладываешься, проходишь штук 8 светофоров, на 9-ом все равно в районе Чернопрудной встанешь. Если идти с скоростью под 60 км. в час — встанешь уже на каждом светофоре. Скажите, раньше по Московскому проспекту шла «зеленая волна» и она просчитываемая была. Если ты пошел со скоростью под 60 км, то рассчитываешь на то, что до самой площади Подбельского спокойно дойдешь. Я не говорю о ситуациях, которые возникают при ДТП. А такие дела, как сейчас, мне непонятны. Или у нас столько светофоров налепили, что теперь не знаете, как отрегулировать? Все прекрасно знают, кто имеет контракт, кто выполняет работу по обслуживанию, чего мозги-то сушить? Ночью занимайтесь этими делами, тренируйтесь», — рекомендовал чиновникам Виктор Волончунас.

После этого возник вопрос — кому отвечать: то ли представителям мэрии, то ли правительства. В итоге это сделала заместитель директора регионального департамента транспорта Екатерина Галеева:

«Сейчас движение на Московском проспекте рассчитано под 55 километров. Тестирование, о котором все говорят — не совсем верный термин. Это не было тестированием. Изначально фазы светофоров рассчитывались достаточно давно под определенную интенсивность. За два года она поменялась. Поэтому для того, чтобы посмотреть, что делать дальше, было предложено изменить работу светофорных объектов. Но технически светофоры не справились с этим. Когда это выяснилось, оперативно вмешались все службы для того, чтобы это ликвидировать. Данное мероприятие длились порядка двух часов. То, что население не было проинформировано своевременно — отчасти это и вина департамента. Но так как объекты дорожной инфраструктуры являются городскими, город был проинформирован, город и должен был, наверное, оповестить граждан», — сообщила Екатерина Галеева.

По ее словам, в дальнейшем работы будут продолжены, и учитывая все ошибки, в том числе и технический сбой светофоров, обследование и внедрение подобных систем будет происходить только после согласования с населением. Так что жителей пообещали поставить в известность.