Ярославль, 13 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославской области в день выборов 18 марта на избирательных участках будет организована акция «Измерь давление», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

MedWeb.ru Избирателям измерят давление

Планируется, что с 10 до 15 часов граждане, пришедшие на избирательные участки, смогут измерить давление и проконсультироваться по поводу артериальной гипертонии. Медики расскажут о профилактике этой серьезной болезни и факторах риска, которые к ней приводят. Кроме того, жители получат буклеты с медицинской информацией по этому поводу.