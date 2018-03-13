Ярославль, 13 марта, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Носов прокомментировал свое назначение заместителем мэра Ярославля. Об этом сам Носов написал в своем Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Носова в Instagram Дмитрий Носов и Владимир Слепцов

«Неоднократно бывал в Ярославле, но влюбился в него сразу. С одной стороны, это город с тысячелетней историей, с другой — очень молодой и энергичный. Я много встречался с молодежью, и мне очень импонирует ее очень активная жизненная позиция. И когда Владимир Витальевич рассказал мне, что сейчас идет конкурс на первого заместителя, я не задумываясь подал заявку. Затем прошел собеседования с Экспертным советом. Очень рад, что моя кандидатура подошла — и сегодня мой первый рабочий день в качестве заместителя мэра города. Для меня будет честь внести вклад в развитие Ярославля», — написал Дмитрий Носов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во вторник о назначении Носова объявил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Слепцов планирует представить его кандидатуру на утверждение в муниципалитет Ярославля.