Киев, 13 марта, 2018, 14:49 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» в рамках своего иска в трибунал Гааги о «захвате Россией активов в Крыму» ожидает получения компенсации в размере $8 млрд. Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

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«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как [их] забрать. $5 млрд было без процентов, $8 млрд — с ожидаемыми процентами», — отметил, в частности, Витренко.

Ранее в Киеве отмечали, что вынесение судом решения по этому делу запланировано до конца 2018 года. В конце февраля председатель правления «Черноморнефтегаза» (дочерняя компания «Нафтогаза») Светлана Нежнова в интервью телеканалу «112» заявила о том, что суд в Гааге начнет рассмотрение иска по нефтегазовым активам в Крыму в мае 2018 года.

По словам Нежновой, иск был подан в октябре 2016 года международной юридической фирмой Covington & Burling от группы «Нафтогаз». Процесс ведется на основании соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Исковые требования сводятся к сумме компенсации, предварительно оцененной привлеченными экспертами в более чем 5 млрд долл. Хочу подчеркнуть, что в процессе рассмотрения иска сумма предварительной оценки может быть изменена в зависимости от того, какой подход к оценке применит трибунал. К морской инфраструктуре относятся 90 морских газовых и нефтяных скважин, 8 морских стационарных платформ, 8 блок-кондукторов, 370 км морских газовых трубопроводов, 31 плавсредство, из которых 4 — буровые платформы», — рассказала Нежнова.

Суды «Нафтогаза» напоминают компьютерные виртуальные игры. Там вроде всё настоящее — но ничего нет, — комментирует журналистам ситуацию сегодня, 13 марта, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Нафтогаз» как будто выиграл суд у «Газпрома», а результата нет. В «Нафтогазе» так и не смогли найти адекватное объяснение, почему народ Украины не увидел и вряд ли увидит 2,5 млрд «победных» долларов. Поэтому в «Нафтогазе» перешли на более высокий уровень компьютерной игры — суд с Россией по захваченному имуществув Крыму. Виртуальное сознание подсказывает «Нафтогазу», что будет победа и Украина получит 8 млрд долл. Однако реальность с разбитыми дорогами, дырявыми теплотрассами и бедным населением подсказывает другое — а как потом забрать эти 8 млрд долларов. А никак», — подчеркивает эксперт.

Корольчук напоминает, что опыт всех территориальных споров, которые прошли через суд ООН, показывает, что это десятки лет разбирательств — и даже не судов, а больше переговоров.

«И споры в Европе или Африке касались в сотни раз меньших территорий, чем Крым. Поэтому очередной победный суд «Нафтогаза» по Крыму может иметь результат на бумаге, но в реальности все эти действия не принесут ни денег, ни имущества», — констатировал специалист.