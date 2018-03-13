Париж, 13 марта, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Малоизвестный французский политик Игорь Курек обвинил лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в плагиате и краже логотипа, сообщает портал Europa Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Об этом Курек написал в Twitter после того, как партия «Национальный фронт» проголосовала за смену названия на «Национальный союз» (Rassemblement national, что можно также перевести как «Национальное собрание»):

«Дорогая Марин, «Национальный союз» уже существует. Ты не может отрицать это после того, как с 2014 года мы несколько раз выступали оппонентами. «Национальный союз» — республиканский и голлистский, «Национальный фронт» — ультраправый. «Национальный фронт» никогда не станет «Национальным союзом», а «Национальный союз» не станет «Национальным фронтом».

Марин Ле Пен ответила, что предпримет меры против Курека, обратившись в суд, и добавила, что ее партия зарегистрировала свое имя в 1986 году. Обе организации используют в качестве логотипа изображение пламени в цветах французского флага.

Национальный институт промышленной собственности Франции (INPI) заявил, что название «Национальный союз» было зарегистрировано в 2013 году Фредериком Бигра. «Национальный фронт» выпустил заявление, в котором говорится, что партия выкупила права на использование этого названия в феврале. Поскольку процесс продажи еще регистрируется INPI, название числится за предыдущим владельцем.

Игорь Курек ответил, что также намерен обратиться в суд. Кроме того, его организация выставит своих кандидатов на выборах в 2020 году.

Напомним, на съезде партии «Национальный фронт» 11 марта члены политической организации проголосовали за изменения названия. Основатель партии Жан-Мари Ле Пен был лишен звания почетного председателя.