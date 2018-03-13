Калининград, 13 марта, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Внук бывшего губернатора Калининградской области Владимира Егорова подозревается в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к расследованию тяжкого преступления.

Из архива ИА REGNUM Владимир Егоров

По данным следствия, два дня назад в городе пропал 29-летний калининградец Алексей Ивлев. Его тело с ножевыми ранениями было найдено накануне в болотистой местности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний Сергей Егоров — внук экс-губернатора Калининградской области Владимира Егорова. По данным источника, задержанный сам показал место, где спрятал тело — это район пос. Романово.

По предварительным данным, Егоров-младший был должен Ивлеву около 1,5 млн рублей.

Владимир Егоров возглавлял самый западный российский регион с 2000 по 2005 год. До этого он командовал Балтийским флотом в звании адмирал. Сын Егорова Алексей руководит региональным отделением Ассоциации международных автоперевозчиков.