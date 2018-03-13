Москва, 13 марта, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Россия не виновна и готова сотрудничать с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, если Лондон «удосужится» выполнить свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химоружия, заявил 13 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия не виновна. Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», — заявил Лавров.

Напомним, 4 марта в Солсбери (Великобритания) полицейские обнаружили двух человек, сильно пострадавших из-за «взаимодействия с неизвестным опасным веществом». Одним из них оказался экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, вторым — его дочь Юлия. В настоящее время их состояние оценивается как критическое.

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Не дождавшись итогов расследования и каких-либо доказательств разных версий, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом российской разработки.

Отметим, Скрипаль в России был признан виновным в госизмене и приговорен к 13 годам лишения свободы, однако был обменен на арестованных в США российских сотрудников спецслужб.

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