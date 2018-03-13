Москва, 13 марта, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Версия о том, что украинская власть не может восстановить монопольное право на насилие, — это полная чушь, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килиникаров. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя недавние угрозы украинских радикалов не допустить проведения выборов в зданиях российских дипмиссий, расположенных на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Вопрос в том, как власть, которая представляет интересы народа, реагирует на то, что происходит, — заявил Килинкаров. — Беспредел поддерживается властью. Говорить о том, что власть не может на сегодняшний день восстановить право на монополию насилия, — это всё чушь. Она может это сделать. У неё достаточно сил и средств. Однако она не хочет этого делать! Почему? Хаос позволяет ей решать очень много вопросов как в политической борьбе, так и экономической. Это вопросы давления на оппонентов и перераспределения собственности. Это целая технология».

При этом, отвечая на вопрос об отношении европейцев в такому положению дел, бывший депутат заявил, что, по его мнению, интерес Европы к Украине значительно снизился, хотя пока он не ждёт со стороны ЕС никаких оценок того, что делают украинские ультраправые.

Напомним, что представители ряда запрещённых в РФ украинских националистических организаций пообещали сорвать проведение выборов президента России в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, заблокировать избирательные участки в российских дипмиссиях и организовать для желающих голосовать «коридоры позора».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила по этому поводу, что «способность Киева обеспечить безопасность выборов станет проверкой того, насколько Запад за четыре года сумел евроинтегрировать это государство или хотя бы приблизить его к тому уровню демократии, который был в государстве до конституционного переворота 2014 года».