Кингисепп, Ленинградская область, 13 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В единый день голосования 18 марта в районном центре Кингисепп на западе Ленинградской области будет организован опрос граждан на тему возвращения городу исторического наименования Ямбург. Об этом сообщает 13 марта информационный портал Кингисеппского района.

Kingisepplo.ru Город Кингисепп (фото сайта Кингисеппского района)

Кроме этого опроса жителям города будет предложено принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории Кингисеппа для благоустройства в 2018 году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Как отмечают районные власти, оба опроса будут проходить в тех же зданиях, где пройдет голосование по выборам президента РФ, но в других помещениях. Материалы по проводимым опросам ранее были опубликованы в местных СМИ и социальных сетях.

«Мы постарались сделать всё, чтобы Единый День голосования — день, когда решается судьба нашей страны, был торжественным, праздничным и радостным, чтобы каждому из вас захотелось присоединиться к большинству тех, кому небезразлично будущее России», — заявила и.о. главы администрации Кингисеппского муниципального района Елена Антонова.

Город Кингисепп имеет древнее происхождение. Крепость Ям была основана новгородцами в 1384 году. Позже вокруг крепости появился город. С 1703 город назывался Ямбург. С 1784 года — уездный город. Переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа в 1922 году. В годы Великой Отечественной войны с 14 августа 1941 года по 1 февраля 1944 года был оккупирован нацистскими войсками.

Город Кингисепп — крупный транспортный узел. Здесь проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, соединяющие Санкт-Петербург и Москву со столицей Эстонии. Градообразующее предприятие — комбинат «Фосфорит».

В Кингисеппском районе зарегистрировано около 60 тысяч избирателей, 76% из них — жители Кингисеппа и Ивангорода, 24% — сельское население.

Как отмечает ИА REGNUM, помимо Кингисеппского района, еще в 22 муниципальных образованиях Ленинградской области 18 марта будут организованы рейтинговые голосования по благоустройству общественных пространств. Они пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».