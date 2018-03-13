Якутск, 13 марта, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Жители одного из домов микрорайона Марха в Якутске годами живут без прописки в аварийном доме, подпирая балками обрушающийся дом, но это не помогает: перекрытия падают, по стенам и потолку идут трещины такого размера, что через некоторые из них видно улицу. Люди просят чиновников хотя бы назвать примерные сроки, когда их расселят, потому что уверены: такое жильё просто опасно для жизни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

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Руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту) посетил дом и снял там видео, на котором видно: в некоторых местах на потолке и стенах отвалились огромные куски штукатурки, обнажив деревянные перекрытия. По стенам и потолку квартир идут огромные трещины, одна из них такого размера, что сквозь неё видно улицу. В одной из квартир сильно перекошены антресоли, кажется, что они вот-вот обвалятся.

«То есть дом падает, — делает вывод Александр Захаров-ЯКНК. — Везде подпорки, балки стоят, это народный метод благоустройства жилья. Дом полностью ведёт, в каждой квартире стоят балки-подпорки, в отдельных квартирах межкомнатные перегородки уже обвалились. Я видел документ, что МЧС уже запретил проживание в этом доме, но людям некуда идти, всё равно живут. Дом признан аварийным, в нём запрещено прописываться, жильцы не имеют прописки и не могут даже реализовать своё конституционное право на выборах. Аварийного жилья в городе много, но такой дом, чтобы там прямо валились стены, я вижу первый раз».

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Температура воздуха в квартирах на первых этажах настолько низкая, что доходит до минусовой. Жильцы рассказывают, что в одной из квартир умер от переохлаждения инвалид.

«Мы бы хотели обратиться к нашим депутатам, чтобы наконец они обратили на нас внимание, — рассказала жительница дома Елена Кондратьева. — Наш непосредственный депутат Петров, которого мы со дня прошлых выборов не видели. Я не знаю, как он собирается дальше баллотироваться, это бездействие уже надоело. Нам каждый раз дают всё новые и новые обещания. То 2015 год, то 2017, то 2019, но в результате никакой конкретики нет, не дают нам никаких гарантий. Дом рушится, канализация нас топит, скоро дом просто-напросто развалится и кого-нибудь поубивает, но это никому не интересно. Очень хотелось бы каких-то конкретных действий, хотя бы дали какие-то гарантийные письма, что отвечают за свои слова. Перед выборами нам лапшу на уши вешают, а после всё, до свидания, ни до кого не дозвонишься».

«Я даже на выборы президента не смогу пойти, так как нет прописки, живу в этом доме 12,5 лет без прописки, — пожаловалась жительница дома Валентина Ножнинова. — Отказываются прописывать, так как дом аварийный. Дочери исполнилось 14 лет, и мы получили паспорт без прописки».

«Сколько нам ещё терпеть?» — адресуют люди вопрос руководству города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев говорил, что в республике, помимо домов, признанных аварийными до 2012 года, насчитывается ещё 1 300 квадратных метров аварийного и ветхого жилья, что подтверждено актами. «В нём жить невозможно, а это растягивается на годы», — отмечал депутат.